Покинет ли Шевченко сборную Украины ради Челси: официальный ответ
Благодаря удачной работе у руля сборной Украины имя Андрея Шевченко часто появляется в списках претендентов возглавить тот или иной клуб. На днях появилась информация, что в услугах Шевченко заинтересован лондонский Челси.
Иностранные СМИ сообщали, что Шевченко может заменить Фрэнка Лэмпарда в Челси. Однако у Украинской ассоциации футбола (УАФ) другая информация, информирует Meta-ratings.com.ua.
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Шевченко останется в сборной Украины
Первый вице-президент УАФ Олег Протасов опроверг информацию, что Андрей Шевченко может возглавить Челси. Он напомнил, что подобные слухи были о том, что Шевченко может возглавить итальянский Милан.
Мы каждый раз не можем в УАФ реагировать на сообщения различных СМИ о том, что Андрея Николаевича сватают на работу в другие клубы. Не так давно уже была похожая история с Миланом. Тогда и сам тренер, и мы дали понять, что Шевченко остается главным тренером сборной Украины. Он переподписал новый контракт,
– сказал Протасов.
"Поэтому болельщики могут быть спокойны. Совмещение работы в клубе и сборной? Нет. Об этом даже нечего говорить", – резюмировал Протасов.
Что известно о ситуации в Челси?
Лондонский клуб в 5 последних матчах АПЛ одержал только одну победу и опустился на 9 место. СМИ сообщали, что Челси может уволить главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Шевченко в Челси якобы хотел пригласить владелец "синих" Роман Абрамович.
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