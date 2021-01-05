Благодаря удачной работе у руля сборной Украины имя Андрея Шевченко часто появляется в списках претендентов возглавить тот или иной клуб. На днях появилась информация, что в услугах Шевченко заинтересован лондонский Челси.

Иностранные СМИ сообщали, что Шевченко может заменить Фрэнка Лэмпарда в Челси. Однако у Украинской ассоциации футбола (УАФ) другая информация, информирует Meta-ratings.com.ua.

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Шевченко останется в сборной Украины

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов опроверг информацию, что Андрей Шевченко может возглавить Челси. Он напомнил, что подобные слухи были о том, что Шевченко может возглавить итальянский Милан.

Мы каждый раз не можем в УАФ реагировать на сообщения различных СМИ о том, что Андрея Николаевича сватают на работу в другие клубы. Не так давно уже была похожая история с Миланом. Тогда и сам тренер, и мы дали понять, что Шевченко остается главным тренером сборной Украины. Он переподписал новый контракт,

– сказал Протасов.

К слову. Андрей Шевченко заключил новый контракт с УАФ до конца 2022 года.

Протасов также отметил, что уже летом состоится Евро-2020, поэтому внимание Шевченко приковано к этому турниру.

"Поэтому болельщики могут быть спокойны. Совмещение работы в клубе и сборной? Нет. Об этом даже нечего говорить", – резюмировал Протасов.