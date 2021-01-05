Завдяки вдалій роботі біля керма збірної України ім'я Андрія Шевченка часто з'являється у списках претендентів очолити той чи інший клуб. Днями з'явилася інформація, що в послугах Шевченка зацікавлений лондонський Челсі.

Іноземні ЗМІ повідомляли, що Шевченко може замінити Френка Лемпарда в Челсі. Однак в Українській асоціації футболу (УАФ) мають іншу інформацію, інформує Meta-ratings.com.ua.

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Шевченко залишиться у збірній України

Перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов спростував інформацію, що Андрій Шевченко може очолити Челсі. Він нагадав, що подібні чутки були про те, що Шевченко може очолити італійський Мілан.

Ми кожен раз не можемо в УАФ реагувати на повідомлення різних ЗМІ про те, що Андрія Миколайовича сватають на роботу в інші клуби. Не так давно вже була схожа історія з Міланом. Тоді і сам тренер, і ми дали зрозуміти, що Шевченко залишається головним тренером збірної України. Він перепідписав новий контракт,

– сказав Протасов.

До слова. Андрій Шевченко уклав новий контракт з УАФ до кінця 2022 року.

Протасов також зазначив, що вже влітку відбудеться Євро-2020, тому увага Шевченка прикута до цього турніру.

"Тому вболівальники можуть бути спокійні. Поєднання роботи в клубі і збірній? Ні. Про це навіть нічого говорити", – резюмував Протасов.