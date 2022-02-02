Бех-Романчук: Реагирую всегда на это очень спокойно

В эксклюзивном интервью для 24-го канала Бех-Романчук рассказала, как реагирует на громкие заголовки в СМИ относительно ее публикаций в соцсетях.

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"Я не обращаю на это внимание. Понимаю, что наши медиа стремятся к чему-то горячему. Им нужен громкий заголовок, потому что люди реагируют на такое.

Никто не будет читать о том, что кто-то выставил обычную фотографию. Все реагируют на что-то главное, и после громких заголовков открывают саму статью. Реагирую всегда на это очень спокойно. Откровенно скажу, очень редко читаю комментарии. Никогда нет у меня такого, что реагирую как-то негативно", – сказала легкоатлетка.

Бех-Романчук: Каждый хозяин своей жизни

Именитая украинская спортсменка подчеркнула, что она не обращает внимание на мнение других.

Чтобы ты не делал, чтобы не выкладывал, всегда найдется человек, который будет тебя критиковать. Я придерживаюсь мнения, что это моя жизнь. И живу ее так, как считаю нужным. Меня не обходит то, кто что думает. Потому что каждый хозяин своей жизни,

– подчеркнула Марина.

Также спортсменка призналась, что ей нравится активно вести свой инстаграм. Однако из-за подготовки к стартам ей не так легко выделить свободное время.

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"Люблю вести свой инстаграм, откровенно скажу, очень хочется делать это активнее. Однако в связи с тренировочным процессом не всегда получается, то ты устал, то не хватает настроения, или что-то на тренировке не пошло. Стараюсь что-то все-таки выкладывать, держать определенный баланс. Надеюсь, что буду делать это более активно", – добавила Бех-Романчук.

Марина Бех-Романчук на отдыхе / Фото из инстаграма легкоатлетки

Вниманию! Полное интервью с Мариной Бех-Романчук читайте на сайте 24 канала по ссылке.

Марина Бех-Романчук: главное о спортсменке