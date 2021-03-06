Показав рівень: як Луческу у 75 років набиває м'яч – відео
Головний тренер Динамо Мірча Луческу, якому торік виповнилося 75 років, на тренуваннях активний і не проти понабивати м'яч.
Джерело:24 канал
Наразі "біло-сині" під пильним наглядом румунського фахівця та його тренерського штабу продовжують підготовку до матчу 17-го туру УПЛ проти Миная.
До слова Динамо – Минай: чи відбере клуб Кобіна очки у втомлених киян – прогноз
Майстерність Луческу
В ході інтенсивних тренувань навіть Мірча Луческу знайшов кілька секунд, щоб "погратись" із м'ячем та показати досить хороший приклад своїм підопічним. 75-річний наставник Динамо понабивав круглого та відверто усміхався, мабуть, пригадуючи молодість.
Як Луческу набиває м'яч: дивіться відео
Поділитися новиною