Пока в Украине война, россиян не должно быть в мировом спорте, – комментарий Шевченко

Бывший тренер национальной команды Андрей Шевченко прибыл в Украину. Экс-наставник национальной команды встретился с Владимиром Зеленским.

Шевченко: Профессиональные спортсмены лишены возможности тренироваться

В эксклюзивном комментарии для 24-го канала Шевченко рассказал, как мировой спорт поддерживает Украину. По словам легендарного футболиста весь цивилизованный мир на стороне нашей страны.

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Мировой футбол уже давно поддерживает нашу страну с первых дней войны. УЕФА и ФИФА ясно отреагировали на агрессию России, на войну, которую она развязала у нас. Это бан российских клубов и отстранение российской сборной от чемпионата мира. Она продолжает поддерживать Украину,

– сказал Шевченко.

Уже неоднократно экс-наставник "сине-желтых" уверял, что российские спортсмены должны быть отстранены от мирового спорта. Он считает, что их возвращение к международной арене невозможно, пока в Украине продолжается война.

"Сегодня наши дети лишены возможности тренироваться, играть на площадках и продолжать нормальную жизнь. Профессиональные спортсмены также лишены возможности тренироваться. Им приходится выезжать и поддерживать форму. Пока в Украине идет война, я считаю, что ни один российский спортсмен не должен участвовать ни в одном международном турнире", – подчеркнул Шевченко.

Шевченко наденет футбольную форму ради Украины

Болельщики снова смогут увидеть Андрея Шевченко на футбольном поле. Бывший тренер сборной Украины сыграет в двух благотворительных поединках в поддержку Украины.

12 мая Шевченко сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины в составе сборной мира. Поединок состоится в Лондоне. Сам футболист отметил, что "никогда еще игра не была столь важной".

Также легендарный футболист выйдет на поле в благотворительном поединке в Милане. В матче также сыграют другие звезды – Лионель Месси, Франческо Тотти, Андреа Пирло, Уэсли Снейдер, Хавьер Дзанетти, Филиппо Индзаги, Пауло Дибала и другие звезды.

По его словам, организатором поединка является бывший нападающий Барселоны Самуэль Это'О. Часть вырученных средств будет направлена ​​на помощь Украине.