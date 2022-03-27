Бех-Романчук: Нужно всегда бороться до последней попытки

26-летняя украинская легкоатлетка поднялась на вторую строчку пьедестала в тройном прыжке. Марина Бех-Романчук уступила только венесуэлке Юлимар Рохас, установившей новый мировой рекорд.

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Серебряную медаль украинцы принесла последняя попытка. Легкоатлетка не опустила руки, наблюдала выступления соперниц и принесла Украине награду чемпионата мира. Бех-Романчук отметила, что всегда соперничает до последней секунды.

Я всегда наблюдаю за выступлениями своих соперниц. В таком случае ориентируюсь, какой результат нужно показать, как нужно прыгнуть для того, чтобы забрать свое. Поэтому я всегда в курсе того, что происходит в секторе. Всегда руководствуюсь фразой: "Пока у тебя есть попытка – ты не проиграл". Нужно всегда бороться до последней попытки, которая может полностью переиграть ход соревнований,

– призналась титулованная легкоатлетка.

Результат Бех-Романчук в тройном прыжке составил 14.74, что ровно на один метр меньше, чем у чемпионки мира Рохас.

Полный разговор с Мариной Бех-Романчук о выступлении на чемпионате мира, противоречивый эпизод в прыжках в длину, войну в Украине читайте в эксклюзивном интервью по ссылке.