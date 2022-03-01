Пока ты, Дзюба, с*ка, молчишь, убивают мирных людей Украины, – Миколенко к футболистам России

Защитник Эвертона Виталий Миколенко обратился к футболистам России, молчащим о нападении их страны на Украину. Бывший игрок Динамо не подбирал слова.

Миколенко: Вам никогда не будет прощения, петухи

22-летний фланговый защитник выложил видео по обстрелу Харькова. После этого Виталий Миколенко изложил эмоциональное состроение, в котором обратился к российским футболистам, в частности к Артему Дзюбе.

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Экс-динамовец грубо, но справедливо, раскритиковал молчание российских игроков, никак не реагирующих на циничную войну их страны и нападение на Украину.

Пока ты, с*ка, молчишь, Артем Дзюба и твои об*сранные футболистики, убивают мирных людей в Украине. Вас закроют в вашем зал*пе на всю вашу жизнь и, главное, жизнь ваших детей. И я этому искренне рад. Вам никогда не будет прощения, петухи,

– написал Миколенко.

Эвертон поддерживает Миколенко

Трогательная мирная акция была перед поединком Эвертона и Манчестер Сити, где выступает Александр Зинченко. Игроки "горожан" вышли в специальных футболках в поддержку Украины, а у игроков "ирисок" были на спинах сине-желтые флаги. Зинченко и Миколенко не могли сдержать слезы.

Миколенко присоединился к сбору средств на нужды украинской армии, организованной Сергеем Ребровым.

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