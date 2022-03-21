"Я призываю вас к действиям"
Подкопаева продолжает сражаться на информационном фронте. Экс-спортсменка активно освещает последние события в Украине.
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На этот раз титулованная гимнастка умоляет в мировом сообществе закрыть небо над Украиной.
Она отмечает, что смотреть в экраны и сочувствовать украинцам недостаточно, спортсменка призывает к действиям.
"Я – Лилия Подкопаева, чемпионка Олимпийских игр-1996, мать троих детей и украинка.
Сегодня Украина находится под атакой России. Украинские дети прячутся в бомбоубежищах со своими мамами и не знают, будут ли они жить завтра. 110 детей уже убиты в этой страшной войне.
Сегодня весь мир наблюдает за этой войной онлайн. Я призываю вас не смотреть на свои экраны и выражать обеспокоенность. Я призываю вас к действиям. Пожалуйста, свяжитесь со своим правлением и попросите закрыть небо над Украиной.
Помогите Украине перевесить в этой страшной войне. Помогите Украине выжить. Помогите Украине восстановиться. Слава Украине", – сказала Подкопаева.
Видеообращение Подкопаевой
43-летняя спортсменка – абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996).