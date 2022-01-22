Поймал змею голыми руками: футболист Интера Майами укротил животное – видео момента

Предсезонные сборы сильно запомнились Интеру Майами. На базе в Форт-Лодердейл футболист наткнулся на змею.

Опасный случай на сборах

Полузащитник американской команды Брек Ши во время тренировки команды поймал змею голыми руками. К счастью, она не нанесла никакого вреда футболисту.

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Как именно игрок поймал змею на видео не было зафиксировано. Но когда он держал ее за хвост, она пыталась обвиться вокруг ноги футболиста.

Он схватил ее и выбросил в мусорный бак.

Видео опасного момента

Я вырос среди домашних змей, ящериц и других питомцев. Мне это нравится. Большинство людей боятся их, но они довольно милые. Все говорили: "осторожно, там змея!" Но я просто хотел ее увидеть,

– сказал футболист.

Успехи команды Бекхэма

С 2020 года Интер Майами выступает в рамках МЛС.

В сезоне 2021 клубу Дэвида Бекхэма не удалось войти в плей-офф МЛС. Интер занял лишь 11 место в Восточной конференции чемпионата.

В 2018 году Дэвид Бекхэм после завершения своей карьеры создал Интер Майами.