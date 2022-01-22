Арена не выдержала напряжения матча
Все голы были забиты во втором тайме. Вторая 45-минутка запомнилась не только результативными ударами, но и технической проблемой на стадионе Уотфорда.
Читайте также Яремчук сыграл тайм в победном матче Бенфики, Роман снова не забил
На 61-й минуте при счете 0:1 в пользу Норвича игра неожиданно была прервана. На арене отключили электричество. Поединок продолжился после 10-минутного перерыва.
Матч для Уотфорда сложился крайне неудачно. Норвич забил три гола, а хозяева завершили поединок в меньшинстве. Удаление на 78-й минуте получил Эммануэль Деннис.
В итоге – 0:3 разгромная победа Норвича.
- Победа принесла "канарейкам" три очка. Норвич с 16 пунктами идет вблизи зоны вылета АПЛ – 17-я позиция.
- Уотфорд сразу идет за спиной соперника – 18-е место и 14 очков.