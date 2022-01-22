Небезпечний випадок на зборах

Півзахисник американської команди Брек Ши під час тренування команди впіймав змію голими руками. На щастя, вона не завдала ніякої шкоди футболісту.

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Як саме гравець спіймав змію на відео не було зафіксовано. Та коли він тримав її за хвіст, вона намагалася обвитися навколо ноги футболіста.

Він схопив її та викинув у сміттєвий бак.

Відео небезпечного моменту

Я виріс серед домашніх змій, ящірок та інших вихованців. Мені це подобається. Більшість людей їх бояться, але вони досить милі. Всі казали: "Обережно, там змія!" Але я просто хотів її побачити,

– сказав футболіст.

Цікаво! У 2018 році Девід Бекхем після завершення своєї кар’єри створив Інтер Маямі.

Успіхи команди Бекхема