Опасный случай на сборах
Полузащитник американской команды Брек Ши во время тренировки команды поймал змею голыми руками. К счастью, она не нанесла никакого вреда футболисту.
Смотрите также Футбол вслепую: матч АПЛ был прерван из-за отключения электричества
Как именно игрок поймал змею на видео не было зафиксировано. Но когда он держал ее за хвост, она пыталась обвиться вокруг ноги футболиста.
Он схватил ее и выбросил в мусорный бак.
Видео опасного момента
Я вырос среди домашних змей, ящериц и других питомцев. Мне это нравится. Большинство людей боятся их, но они довольно милые. Все говорили: "осторожно, там змея!" Но я просто хотел ее увидеть,
– сказал футболист.
Успехи команды Бекхэма
- С 2020 года Интер Майами выступает в рамках МЛС.
- В сезоне 2021 клубу Дэвида Бекхэма не удалось войти в плей-офф МЛС. Интер занял лишь 11 место в Восточной конференции чемпионата.