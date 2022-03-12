Пойдут вместе, как российский корабль нах*й – реакция Харлан на встречу Лукашенко и Путина

Одна из наиболее титулованных фехтовальщиц планеты Ольга Харлан отреагировала на встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко. Украинская спортсменка прокомментировала маразм самопровозглашенного президента Беларуси.

Показала направление главам стран-агрессоров

Олимпийская чемпионка прокомментировала встречу Путина и Лукашенко в Москве на своей странице в инстаграмме. Ольга Харлан резко высказалась в сторону руководителей Беларуси и России.

К теме Довб**б, – реакция Харлан на слова Лаврова о том, что Россия не напала на Украину

Фехтовальщица отправила диктаторов в направлении русского корабля. Украинка сравнила их с двумя клоунами.

Два деб*ла – это сила. Хотя нет. Пойдут вместе, как русский военный корабль нах*й,

– подписала в сторону видео Харлан.

В видео Лукашенко рассказывает тирану Путину о том, что Украина готовила нападение на Беларусь.