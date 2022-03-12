Показала напрямок очільникам країн-агресорів
Олімпійська чемпіонка прокоментувала зустріч Путіна та Лукашенка у Москві на своїй сторінці в інстаграмі. Ольга Харлан різко висловилась у сторону очільників Білорусі та Росії.
До теми Довб***б, – реакція Харлан на слова Лаврова про те, що Росія не напала на Україну
Фехтувальниця відправила очільників країн у напрямку куди поплив російський корабель. Українка порівняла їх з двома клоунами.
Два деб*ли – це сила. Хоч ні. Підуть разом, як російський військовий корабель нах*й,
– підписала у сторіс відео Харлан.
У відео Лукашенко розповідає тирану Путіну про те, що Україна готувала напад на його Білорусь.
- Відзначимо, що Харлан жорстко, але справедливо обізвала Сергія Лаврова. Міністр закордонних справ із Росії заявив, що його країна не нападала на Україну, але свідомо бомбардувала пологовий будинок у Маріуполі.
- Від рук російських окупантів серйозно страждає рідне місто фехтувальниці – Миколаїв. Ольга показала район обстрілів, де зовсім поруч живе її родина.