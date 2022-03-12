Показала напрямок очільникам країн-агресорів

Олімпійська чемпіонка прокоментувала зустріч Путіна та Лукашенка у Москві на своїй сторінці в інстаграмі. Ольга Харлан різко висловилась у сторону очільників Білорусі та Росії.

До теми Довб***б, – реакція Харлан на слова Лаврова про те, що Росія не напала на Україну

Фехтувальниця відправила очільників країн у напрямку куди поплив російський корабель. Українка порівняла їх з двома клоунами.

Два деб*ли – це сила. Хоч ні. Підуть разом, як російський військовий корабель нах*й,

– підписала у сторіс відео Харлан.

У відео Лукашенко розповідає тирану Путіну про те, що Україна готувала напад на його Білорусь.