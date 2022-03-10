Оккупанты бьют по родному городу чемпионки

Украинская фехтовальщица активно делится в своих соцсетях видео и фотографиями с войны в ее родной Украине. Теперь российские оккупанти достались ее Николаеву.

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Спортсменка резко отреагировала на обстрел ее региона, где проживают родные. Харлан выложила видео, в котором видно, как русская орда бьет по домам мирного населения. Это вовсе не военные объекты, как и детская больница в Мариуполе, которая 9 марта подверглась авиаудару.

Это Николаев! Район, где сейчас мои родные! Су*и!,

– коротко подписала видео фехтовальщица.

Напомним, что Харлан и ее сестре с маленьким ребенком удалось недавно выехать из страны в итальянский бойфренд Ольги.

Отметим, что Харлан уже активно дает интервью итальянским СМИ, активно повествуя всю правду о войне в Украине.

Николаев, как и Харьков, Киев, Мариуполь, Херсон и другие пограничные области стали эпицентром военного нападения России на Украину.

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