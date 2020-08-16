Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко неоднозначно отреагировал на подписание контракта о бое с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

Журналист ESPN Марк Кригель рассказал о реакции украинского боксера на согласование поединка с чемпионом IBF Теофимо Лопесом. Об этом сообщает Xsport.

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Ломаченко настолько обрадовался подписанию контракта с Лопесом, что решил посвятить свободное время рыбалке.

Ломаченко был очень рад, что он получил этот бой. Он сказал Эгису Климасу: "Хорошо, теперь я могу пойти на рыбалку,

– сказал журналист.

Он также добавил, что Ломаченко будет фаворитом поединка.

"Посмотрите на его достижение. Но нужно разбираться в боксе. В его истории много раз молодые ребята побеждали старших соперников. Для Лопеса будет невероятным достижением завоевать четыре пояса", – сказал Кригель.

Ломаченко – Лопес: главное о бое

Ломаченко и Лопес должны были встретиться 30 мая, но из-за пандемии COVID-19 бой перенесли.

Недавно WBC объявила, что поединок пройдет в сентябре. И промоутерская компания Top Rank, который организует противостояние, заявила, что бой пройдет в октябре 2020 года.

По предварительной информации, бой запланирован на 17 октября в США. Боксеры подписали контракт, хотя Лопес и требовал больший гонорар.

На кону поединка Ломаченко и непобедимого Лопеса будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.