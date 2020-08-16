Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченком неоднозначно відреагував на підписання контракту щодо бою з володарем титулу IBF Теофімо Лопесом.

Журналіст ESPN Марк Кригель розповів про реакцію українського боксера на узгодження поєдинку з чемпіоном IBF Теофімо Лопесом. Про це повідомляє Xsport.

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Ломаченко настільки зрадів підписанню контракту з Лопесом, що вирішив присвятити вільний час риболовлі.

Ломаченко був дуже радий, що він отримав цей бій. Він сказав Егісу Клімасу: "Добре, тепер я можу піти на риболовлю,

– сказав журналіст.

Він також додав, що Ломаченко буде фаворитом поєдинку.

"Подивіться на його досягнення. Але потрібно розбиратися в боксі. В його історії безліч разів молоді хлопці перемагали старших суперників. Для Лопеса буде неймовірним досягненням завоювати чотири пояси", – сказав Кригель.

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Ломаченко та Лопес мали зустрітися 30 травня, але через пандемію COVID-19 бій перенесли.

Нещодавно WBC оголосила, що поєдинок пройде у вересні. Та промоутерська компанія Top Rank, що організовує протистояння, заявила, що бій пройде у жовтні 2020 року.

За попередньою інформацією, бій запланований на 17 жовтня у США. Боксери підписали контракт, хоча Лопес і вимагав більший гонорар.

На кону поєдинку Ломаченка та непереможного Лопеса стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.