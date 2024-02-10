Их хотят использовать за умышленное прерывание атаки или агрессивное проявление несогласия с решениями арбитра. Игрок, который получит синюю карточку, будет удаляться на 10 минут с поля.

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Такое возможное нововведение прокомментировал главный тренер Тоттенхэма Анге Постекоглу. Австралийский тренер является противником появления третьей карточки в футболе и объяснил свою позицию.

У судей уже есть средства для контроля игры. Если это не будет принудительно использоваться для удовлетворения людей – сделайте это. Это изменение. Одна команда играет вдесятером в течение десяти минут – знаете, как это повлияет на нашу игру? Это уничтожит ее.

Будет одна команда, которая будет пытаться десять минут тянуть время и ждать, пока кто-то вернется на поле. Любая другая игра пытается увеличить скорость и устранить беспорядок, а мы по какой-то странной причине хотим пойти другим путем", – сказал Постекоглу.

Отметим, что после появления информации о введении синей карточки и негативной реакции на эту новость IFAB решила отсрочить официальное объявление, после которого тестирование нововведения должно было состояться уже в нынешнем сезоне.

Справка. Анге Постекоглу – первый австралийский тренер в истории АПЛ. Он возглавил "шпор" в июне 2023 года. Сейчас Тоттенхэм занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Свой следующий поединок лондонцы проведут 10 февраля против Брайтона, стартовый свисток прозвучит в 17:00.