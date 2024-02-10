Їх хочуть використовувати за навмисне переривання атаки або ж агресивний прояв незгоди з рішеннями арбітра. Гравець, який отримуватиме синю картку, буде вилучатися на 10 хвилин з поля.

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Футбол втратить динаміку

Таке можливе нововведення прокоментував головний тренер Тоттенхема Анге Постекоглу. Австралійський тренер є противником появи третьої картки у футболі та пояснив свою позицію.

У суддів вже є засоби для контролю гри. Якщо це не буде примусово використовуватись задля задоволення людей – зробіть це. Це зміна. Одна команда грає вдесятьох протягом десяти хвилин – знаєте, як це вплине на нашу гру? Це знищить її.

Буде одна команда, яка намагатиметься десять хвилин тягнути час і чекатиме, поки хтось повернеться на поле. Будь-яка інша гра намагається збільшити швидкість і усунути безлад, а ми з якоїсь дивної причини хочемо піти іншим шляхом", – сказав Постекоглу.

Зазначимо, що після появи інформації про введення синьої картки та негативної реакції на цю новину IFAB вирішила відтермінувати офіційне оголошення, після якого тестування нововведення мало відбутися вже у нинішньому сезоні.

Довідка. Анге Постекоглу – перший австралійський тренер в історії АПЛ. Він очолив "шпор" у червні 2023 року. Наразі Тоттенхем посідає п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії. Свій наступний поєдинок лондонці проведуть 10 лютого проти Брайтона, стартовий свисток пролунає о 17:00.