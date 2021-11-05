Пояса в руках Александра дают шанс: еще один боксер заявил о реванше с Усиком

Американский боксер Майкл Хантер заявил, что хочет провести реванш с Александром Усиком. В 2017 году украинец победил американца.

Хантер дает советы Джошуа

Майкл Хантер в апреле 2017 года потерпел единственное поражение в 22 боях на профессиональном ринге. Усик победил американца единогласным решением судей. Хантер хочет снова встретиться с Александром.

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После поражения от украинца Хантер перешел в тяжелый вес. Ему удалось одержать восемь побед и разошелся ничьей с россиянином Поветкиным.

Вряд ли кто-нибудь другой, кроме Усика, захочет выйти против меня на ринг. Наличие поясов в руках Александра дает мне шанс. Именно для этого я остаюсь в боксе. Я хочу проводить бои с сильнейшими бойцами и стать абсолютным чемпионом мира,

– сказал Майкл.

Хантер также заявил, что может многому научить Энтони Джошуа после поражения от Усика.

"После победы на Олимпийских играх Энтони продолжает расти. Он знает правила, но не чувствует, как применять законы боя. Я думаю, что смогу его научить многим вещам и показать, как их использовать. Джошуа сможет добиться успеха и отомстить в реванше", – отметил американец.