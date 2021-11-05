Хантер дає поради Джошуа

Майкл Хантер у квітні 2017 року зазнав єдиної поразки у 22 боях на професійному рингу. Усик переміг американця одноголосним рішенням суддів. Хантер хоче знову зустрітися з Олександром.

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Після поразки від українця, Хантер перейшов у важку вагу. Йому вдалося здобути вісім перемог і розійшовся нічиєю з росіянином Повєткіним.

Навряд чи хтось інший, крім Усика, захоче вийти проти мене на ринг. Наявність поясів у руках Олександра дає мені шанс. Саме для цього я залишаюся в боксі. Я хочу проводити бої з найсильнішими бійцями та стати абсолютним чемпіоном світу,

– сказав Майкл.

Хантер також заявив, що може багато чого навчити Ентоні Джошуа після поразки від Усика.

"Після перемоги на Олімпійських іграх Ентоні продовжує зростати. Він знає правила, але не відчуває, як застосовувати закони бою. Я думаю, що зможу його навчити багатьом речам і показати, як їх використати. Джошуа зможе досягти успіху і помститися в реванші", – зазначив американець.