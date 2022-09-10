Похудел на 6 килограммов, – тренер Бенфики рассказал, как война повлияла на Яремчука

Украинский нападающий Роман Яремчук стал футболистом бельгийского клуба Брюгге. Предыдущий сезон он провел в составе португальской Бенфики.

Президент Бенфики Руй Кошта рассказал, как повлияла война на Романа Яремчука. По его словам, футболист не всегда мог сконцентрироваться на игре из-за ситуации в Украине.

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Яремчук заслуживает благодарности за всю работу, которую он проделал в Бенфике. Люди даже не знают, что он пережил в последний сезон, когда война полностью охватила его страну, а его родители оказались в ее эпицентре! За первые недели войны Яремчук похудел на шесть килограммов,

– сказал специалист.

Также Руй Кошта прокомментировал трансфер Яремчука в Брюгге

"И хотя он всегда при этом находился на тренировках в отличном настроении, ему было тяжело делать то, что он умеет делать. Это было обусловлено войной. В конце концов для него появилась возможность в Бельгии, и мы поняли, что для этого этот вариант будет лучшим", – отметил президент "орлов".

Что известно о переходе Яремчука

Украинский нападающий Роман Яремчук вернулся в Бельгию после сезона в Португалии. В конце августа он официально стал игроком Брюгге.

Его контракт с бельгийской командой рассчитан на четыре года. По информации СМИ, за трансфер Яремчука клуб из Брюсселя заплатил 16 миллионов евро, еще три миллиона евро предусмотрены в форме бонусных выплат.

Яремчук успел отличиться дебютным голом уже в первом матче за Брюгге. Также команда украинца стартовала с победы в групповом раунде Лиги чемпионов.