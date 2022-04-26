Подобный гимну страны-агрессора

Гимн Униона оказался очень похож на главную мелодию страны-агрессора. Поэтому на стадионе Лейпцига не раздавался гимн соперника.

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Лейпциг пригласил на поединок 600 украинских беженцев, которые из-за войны войны против России вынужденно покинули родные дома и уехали в Германию.

"Красные быки" тепло приняли украинцев – диктор арены поздравил беженцев не только на немецком языке, но и на украинском.

Даже без традиционного гимна соперника Унион обыграл Лейпциг со счётом 1:2.

Лейпциг идет четвертым, имея в своем активе 54 очка, а вот Унион с 50 пунктами занимает 6-ю позицию в таблице Бундеслиги.

Отметим, что на футбольных матчах Германии активно поддержку Украины. Футболисты выходят с сине-желтыми капитанскими повязками, рекламные щиты украшены призывами остановить войну, а на трибунах развеваются украинские флаги.

Из-за рекламных щитов в поддержку Украины каналы страны-агрессора прерывали трансляции футбольных поединков.

Видео гимна Униона