Подібний до гімну країни-агресора

Гімн Уніона виявився дуже схожим на головну мелодію країни-агресора. Через це на стадіоні Лейпцига не лунав гімн суперника.

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Лейпциг запросив на поєдинок 600 українських біженців, які через війну проти Росії, вимушено покинули рідні домівки та виїхали у Німеччину.

"Червоні бики" тепло прийняли українців – диктор арени привітав біженців не лише німецькою мовою, а й українською.

Навіть без традиційного гімну суперника Уніон переграв Лейпциг із рахунком 1:2.

Лейпциг йде четвертим, маючи у своєму активі 54 очок, а от Уніон із 50 пунктами посідає 6-ту позицію у таблиці Бундесліги.

Відзначимо, що на футбольних матчах у Німеччині активно підтримку Україну. Футболісти виходять із синьо-жовтими капітанськими пов'язками, рекламні щити прикрашені закликами зупинити війну, а на трибунах майорять українські прапори.

Через рекламні щити на підтримку України канали країни-агресора переривали трансляції футбольних поєдинків.

Відео гімну Уніону