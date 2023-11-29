Сергей Паличенко воевал против российских захватчиков в составе 78 полка ДШВ ВСУ. 18-го ноября Сергей погиб вблизи села Вербовое Запорожской области, пишет 24 Канал.
По теме Политзаключенный Януковича и преданный фанат Динамо: биография Сергея Павличенко
Церемония прощания с военным и бывшим политзаключенным Януковича прошла в Киеве в Михайловском соборе. Почтить память Героя Украины пришли сотни людей. В частности, его родные, друзья, собратья и обычные киевляне.
Сергей Павличенко являлся представителем фанатского движения Динамо. В гроб погибшему защитнику Украины положили шарф с символикой столичного клуба.
Прощание с Сергеем Павличенко в Михайловском Златоверхом соборе / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
Похоронят Сергея Павличенко на Лукьяновском военном кладбище. У погибшего воина остались родители, жена, дедушка и бабушка.
- Напомним, что Сергей Павличенко в 2012 году был приговорен к 13 годам лишения свободы по делу убийства судьи Сергея Зубкова. Его отец – Дмитрий Паличенко получил пожизненное заключение.
- В знак протеста фанатское движение Динамо объявило бессрочную акцию "Свободу честным!". Ни один футбольный матч не проходил без баннеров и лозунгов в поддержку Павличенко.
- Освободить Павличенко удалось только после победы Революции Достоинства. В феврале 2014 года Верховная Рада Украины приняла постановление "Об освобождении политзаключенных". В списках освобожденных были Сергей и Дмитрий Павличенко.