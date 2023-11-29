Сергей Паличенко воевал против российских захватчиков в составе 78 полка ДШВ ВСУ. 18-го ноября Сергей погиб вблизи села Вербовое Запорожской области, пишет 24 Канал.

По теме Политзаключенный Януковича и преданный фанат Динамо: биография Сергея Павличенко

Церемония прощания с военным и бывшим политзаключенным Януковича прошла в Киеве в Михайловском соборе. Почтить память Героя Украины пришли сотни людей. В частности, его родные, друзья, собратья и обычные киевляне.

Сергей Павличенко являлся представителем фанатского движения Динамо. В гроб погибшему защитнику Украины положили шарф с символикой столичного клуба.

Прощание с Сергеем Павличенко в Михайловском Златоверхом соборе / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Похоронят Сергея Павличенко на Лукьяновском военном кладбище. У погибшего воина остались родители, жена, дедушка и бабушка.