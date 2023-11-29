Сергій Паліченко воював проти російських загарбників у складі 78-го полку ДШВ ЗСУ. 18-го листопада Сергій загинув поблизу села Вербове Запорізької області, пише 24 Канал.
До теми Політв'язень Януковича та відданий фанат Динамо: біографія Сергія Павліченка
Церемонія прощання з військовим та колишнім політв'язнем часів Януковича пройшла у Києві в Михайлівському соборі. Віддати шану Герою України пришли сотні людей. Зокрема його рідні, друзі, побратими та звичайні кияни.
Сергій Павліченко був представником фанатського руху Динамо. У труну загиблому захиснику України поклали шарф із символікою столичного клубу.
Прощання із Сергієм Павліченком у Михайлівському Золотоверхому соборі / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал
Поховають Сергія Павліченка на Лук'янівському військовому кладовищі. У загиблого воїна залишилися батьки, дружина, дідусь та бабуся.
- Нагадаємо, що Сергій Павліченко у 2012 році був засуджений до 13 років позбавлення волі у справі вбивства судді Сергія Зубкова. Його батько – Дмитро Паліченко отримав довічне ув'язнення.
- На знак протесту фанатський рух Динамо оголосив безстрокову акцію "Свободу чесним!". Жоден футбольний матч не проходив без банерів та гасел на підтримку Павліченків.
- Звільнити Павліченків вдалося лише після перемоги Революції Гідності. У лютому 2014 року Верховна Рада України ухвалила постанову "Про звільнення політв'язнів". У списках звільнених були Сергій та Дмитро Павліченки.