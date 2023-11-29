Сергій Паліченко воював проти російських загарбників у складі 78-го полку ДШВ ЗСУ. 18-го листопада Сергій загинув поблизу села Вербове Запорізької області, пише 24 Канал.

До теми Політв'язень Януковича та відданий фанат Динамо: біографія Сергія Павліченка

Церемонія прощання з військовим та колишнім політв'язнем часів Януковича пройшла у Києві в Михайлівському соборі. Віддати шану Герою України пришли сотні людей. Зокрема його рідні, друзі, побратими та звичайні кияни.

Сергій Павліченко був представником фанатського руху Динамо. У труну загиблому захиснику України поклали шарф із символікою столичного клубу.

Прощання із Сергієм Павліченком у Михайлівському Золотоверхому соборі / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Поховають Сергія Павліченка на Лук'янівському військовому кладовищі. У загиблого воїна залишилися батьки, дружина, дідусь та бабуся.