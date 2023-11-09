28 октября несколько неизвестных мужчин остановили автомобиль родителей Луиса Диаса, пересели в него и вывезли родных футболиста за город в Колумбии. Впоследствии выяснилось, что неизвестные являлись представителями незаконной группы ELN.

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Радостное известие для футболиста

Маму футболиста Силленису Маруланду удалось уволить почти сразу. А вот отец левого вингера Ливерпуля пробыл в плену 12 дней.

Лишь 9 ноября известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил радостное известие – отец Луис Диас тоже уволен. Луис Мануэль Диас находится в безопасном месте.

Интересно, что увольнение произошло в результате специальной операции правоохранительных органов. Преступная группировка не выдвигала никаких требований, которые они могли получить за освобождение отца Диаса.

Напомним, что Луис Диас спас "мерсисайдцев" от позорного поражения в предыдущем туре АПЛ от Лутона. Колумбиец уже в компенсированное к матчу время сравнял счет 1:1. Во время с празднования Диас поднял свою игровую футболку под которой была надпись в поддержку своего отца, который на тот момент (5 ноября) еще был в плену.