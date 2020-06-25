Итальянская футболистка Арианна Вароне погибла утром в аварии. От полученных травм скончалась на месте.

Печальную весть о смерти 21-летней итальянской футболистки сообщило издание Corriere Della.

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Авария

Утром, 24 июня, недалеко от города Павия произошла авария с участием девушки. Ее скутер на скорости столкнулся с грузовиком. Арианна сильно ударилась головой и от полученных травм скончалась на месте.

Ее стиль игры был похож агрессивностью на Гаттузо, а техникой видения на поле девушка не уступала легенде "Барселоны" Иньесте.

Что известно об Арианне Вароне

Девушке был всего 21 год. Арианна Вароне начала свою карьеру в женском ASD. Она успела поиграть за грандов итальянского футбола "Милан" и "Интер". С 2017 года Аринна защищала цвета "Риоззезе" и была лидером команды.

Клуб искренне соболезнует такой большой потере. В 2019 году с "Риоззезе" девушка выиграла Серию С и помогла команде выйти в более высокий дивизион – Серию В.

Главный наставник в одном из интервью сказал, что она – полузащитник с большим перспективным будущим. которая хорошо видит поле и очень мощно идет в борьбу.