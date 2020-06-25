Італійська футболістка Арінна Вароне загинула вранці в аварії. Від отриманих травм померла на місці.

Сумну звістку про смерть 21-річної італійської футболістки повідомило видання Corriere Della.

Читайте також Роналдінью – геній футболу. Винесла б максимум із матчу з таким футболістом, – Тетяна Романенко

Аварія

Вранці, 24 червня, недалеко від міста Павія відбулась аварія за участі дівчини. Її скутер на швидкості зіткнувся із вантажівкою. Арінна сильно вдарилась головою та від отриманих травм померла на місці.

ЇЇ стиль гри був схожий за агресивність на Гаттузо, а за технікою баченням на полі дівчина не поступалась легенді "Барселони" Іньєсті.

Що відомо про Аріанну Вароне

Дівчині було лише 21 рік. Аріанна Вароне розпочала свою кар'єру в жіночому ASD. Вона встигла пограти за грандів італійського футболу "Мілан" та "Інтер". Із 2017 року Арінна захищала кольори "Ріоззезе" та була лідеркою команди.

Клуб щиро співчуває такій великій втраті. У 2019 році із "Ріоззезе" дівчина виграла Серію С та допомогла команді вийти у вищий дивізіон – Серію В.

Головний наставник у одному з інтерв'ю сказав, що вона півзахисник із великим перспективним майбутнім. яка гарно бачить поле та дуже потужно йде у боротьбу.