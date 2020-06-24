Продолжение разговора с футболисткой Татьяной Романенко. Во второй части она рассказала больше об атмосфере в национальной команде, о перспективах и матче с Роналдиньо, футболе в Украине и адаптации украинок в Европе.

Первая часть разговора о начале футбольной карьеры, зарубежных периодах, конкуренции и жесткой дисциплине в Корее – по ссылке.

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О национальной сборной Украины

– Желанное спортивное достижение, которого еще не достигли?

– Хотелось попасть еще раз на чемпионат Европы. К сожалению, выход на чемпионат мира сейчас для нас очень сложная мечта. Не знаю точно насколько длинной будет моя карьера в национальной команде. В течение трех лет у меня не было стабильной игровой практики в сборной Украины. Сложно приезжать в команду и просто сидеть на скамейке запасных. Не могу быть в национальной дружине и никоим образом не помочь команде добиться положительного результата. С некоторыми моментами мне сложно смириться.

– Какая сейчас атмосфера в женской сборной Украины?

– Мне нравится атмосфера в команде, у нас молодой и амбициозный коллектив. Сейчас один из тех периодов, когда атмосфера в сборной мне нравится больше всего.

– Чувствуете себя ветеранкой? Подходят молодые футболистки за советом?

– Не чувствую себя ветеранкой, но мне постоянно об этом напоминают. Бывают моменты, когда девушки могут подойти и что-то спросить. Когда получаешь стабильную практику, тогда можешь на собственном примере показать, как нужно выкладываться на поле. С большей уверенностью можешь подсказывать партнершам в команде. Когда сидишь на скамейке запасных, то не знаешь, принимают ли девушки твои советы настолько серьезно. Но, когда обращаются за советом, то охотно помогаю.

– Как думаете, почему получаете мало практики в национальной команде?

– Мне сложно ответить на этот вопрос. Возможно, тренерский состав видит, что другие девушки могут принести больше пользы на поле, чем я. Независимо сколько мне лет, хочу всегда развиваться только в лучшую сторону. За всю карьеру в сборной, постоянно доказывала свое место в команде. Возможно, просто не подхожу под рисунок игры.

– Насколько сложно отходите от разгромных поражений?

– Кажется, что в моей футбольной карьере в сборной таких разгромных результатов, как против Германии, больше не было. Физически не очень хорошо готовы, а в техническом плане украинские девушки на хорошем уровне. Психологические моменты тоже играют большую роль в игре. Нашим футболисткам не хватает уверенности в собственных силах, многие боятся сделать ошибку. После таких крупных поражений хочется просто закрыться от всех.

О перспективах и матче с Роналдиньо

– Открытие среди украинских футболисток?

– Думаю, что у Николь Козловой большое будущее. Мила Химич может стать хорошей футболисткой, если перейдет из Беларуси в более сильный чемпионат. Мне нравится игра Ольги Овдийчук, ей нужно дать больше практики, чтобы полностью раскрыть ее талант. У нас много перспективных девушек, которые могли бы стать мировыми звездами футбола, нужно просто развивать их потенциал. Я начала свою карьеру в 12-летнем возрасте. Если сравнивать с Европой, то там уже в шесть лет девушкам закладывают фундамент в игре. Многое зависит от наставников. К примеру, родители лидеров "Лиона" Марожан и Хегерберг являются тренерами, которые дают футбольную базу еще с детских лет. Если девушкам закладывать правильные футбольные навыки, то женский футбол не будет технически уступать мужскому.

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– Кто Вы больше – трудолюбивый Роналду или талантливый Месси?

– Больше похожа на португальца Роналду.

– Хороший вечер в компании Бекхэма или тренировки с Зиданом?

– Выберу тренировку с Зиданом.

– В чем Татьяна Романенко талантлива, кроме футбола?

– Во время карантина начала высаживать дома различные растения, попыталась научиться шить. Увижу, станет ли шитье моим талантом.

– Если выпала возможность сыграть против любимого Роналдиньо, Ваше первое впечатление?

– Возможно, плакала бы от счастья. Он – гений футбола. Хотела бы сыграть за его команду. Даже если бы была бы на поле всего несколько минут с Роналдиньо, то вынесла бы максимум из того матча. Думаю, что сначала стояла бы в шоке, никаких вопросов в данный момент не было бы в моей голове. Сфотографировалась бы и попросила автограф на память.

– Хотели бы принять участие в съемках популярных журналов?

– С удовольствием бы приняла такое предложение, это хорошая возможность пополнить свое портфолио. Когда выкладываешь красивые фото в соцсети, их могут увидеть другие и также пригласить на фотосессии. Уже участвовала в съемке свадебных платьев и еще нескольких других. Считаю, такое дело достаточно креативным, позволяющим реализовать себя в другой отрасли.

О женском футболе в Украине

– Вас трижды номинировали на звание лучшей футболистки Украины, как думаете, чего не хватало для победы?

– Сложно ответить, чего именно не хватало, возможно, везения. Не исключаю, что можно было себя лучше проявить в национальной команде. Должна была больше забивать голов, это главная обязанность нападающих.

– Если закончите карьеру в сборной, то клубная тоже подойдет к завершению?

– Сейчас сложно смотреть в будущее. Мы не знаем насколько длинной будет пандемия. Возможно, полностью повесят бутсы на гвоздь. Мне сложно сидеть на скамейке запасных и не помогать команде. В клубе в этом плане у меня более стабильные дела. Получаю игровую практику, борюсь за место в основе. Но уже нет той мотивации, которая была в 18-20 лет. Возможно, я продолжу клубную карьеру, увидим, как сложится мое будущее. Хотелось бы популяризировать футбол в Украине, но никогда не хотела быть тренером. Если бы были значительные средства, то открыла бы академию в Одессе, создала бы клуб и развивала его. Сейчас нахожусь в Одессе, в клубе отпуск. Недавно, тренируясь на стадионе, местные девушки позвали побегать с ними в футбол, я охотно согласилась. Была рада немного позаниматься. Понимаю, что у нас много перспективных девушек, которые могли бы вырасти в хороших футболисток. Но многие родители не готовы, чтобы их дочь занималась футболом. Создается впечатление, что в Украине футболистками становятся те, у кого крепкий характер и большое желание развиваться в футболе. Во Франции же наоборот, родители самостоятельно приводят юных девушек тренироваться в команду, там есть много перспектив. Французские клубы уже с юных лет отбирают девушек, которые впоследствии будут защищать цвета сборной Франции.

– Согласны ли с тем, что женский футбол более жесткий, чем мужской?

– В женском футболе больше борьбы. Футболистки более злопамятны в этом плане, каждый хорошо помнит, кто кого ударил по ноге. У мужчин тоже немало шероховатостей, но у них с этим как-то проще. У девушек же бывает такое, что и за волосы могут тянуть.

– Нервирует то, что мужчины не слишком серьезно относятся к женскому футболу?

– Они считают женский футбол немного неуклюжим. В Европе много выделяют на развитие женских команд. Если так продолжится дальше, то через несколько лет женский футбол не будет уступать мужскому.

Об адаптации в Европе

– Увеличение количества украинок в иностранных клубах повысит уровень национальной команды страны?

– Из Европы в национальную сборную вызывают всего лишь несколько футболисток. Будет классно, если больше наших девушек будут развиваться в европейских чемпионатах, но, к сожалению, нашим футболисткам сложно адаптироваться в иностранных клубах. Сначала нужно выучить язык, привыкнуть к культуре и менталитету людей. Надеюсь, что украинцы в раннем возрасте будут ехать выступать в клубы Европы, чтобы как можно быстрее развиваться в ведущих чемпионатах.

– Три вещи, за которые Вы благодарны футболу?

– Эмоции, которые переживаю после победы или результативного удара. Также благодарна за самодисциплину, без которой в футболе никак. Возможность увидеть мир. Благодаря тому, что поехала в Корею, начала изучать английский язык. Это открывает многие двери для общения с теми, кого раньше не понимала.

– Насколько сложно было найти общий язык в Корее?

– Сначала было довольно сложно, так как совершенно не знала английского языка. Но пыталась объяснить свои мысли. Переехав во Францию активно начала изучать французский язык, чтобы общаться с напарницами в команде. Я – старшая футболистка в клубе, поэтому нужно было уметь подсказать на их родном языке на футбольном поле. Французский язык давался мне сложно. Иногда сейчас, когда сложно высказаться, то могу перейти на английский язык.

Через несколько дней читайте на Спорт 24 третью часть разговора.