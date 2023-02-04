Печальное известие о гибели героя сообщил сайт Ангелы спорта. Подразделение Владислава выполняло боевое задание вблизи Сватового в ноябре 2022 года.

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Подвиг Владислава Шеина

Украинские бойцы держали фланг, когда российские оккупанты пошли в наступление, прорвав оборону. Владислав вызвал огонь на себя, спасая жизнь четырех побратимов. Из-за шквальных обстрелов тело погибшего героя сумели эвакуировать только через три дня. У Владислава остались родители, невеста и 13-летний брат.

В мирной жизни Владислав обучался на четвертом курсе факультета адвокатуры Национального юридического университета. Заниматься спортом он начал в 6 лет. Проявил себя как талантливый дзюдоист. Спортсмен неоднократно боролся за награды чемпионатов Днепропетровской области, всеукраинских турниров.

Влад Шеин (второй слева) завоевал золото чемпионата Днепропетровской области по дзюдо 2018 года / opentv.media

С первых дней войны ушел добровольцем на фронт. Вместе с побратимами из 233-го батальона Владислав освобождал Балаклею, Шевченково, Купянск от российской нечисти.

Владислав Шеин на фронте / opentv.media

Ранее мы сообщали, что в боях под Сватово погиб дзюдоист Максим Чумак. Он был легендой фронтового леса под Кременной. Там он вместе с собратьями выполнял сложные боевые задачи, защищая независимость Украины.