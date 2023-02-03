Спортивное сообщество Украины понесло тяжелую потерю. В Луганской области, близ населенного пункта Белогоровка, погиб успешный спортсмен и тренер Дмитрий Пидопригора. Подразделение Дмитрия попало под минометный обстрел российских захватчиков.

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В мирное время Дмитрий был мастером спорта по бодибилдингу. В 2021 году стал победителем Кубка Украины по бодибилдингу и фитнесу. Кроме того, был обладателем Открытого Кубка Полтавской области

Он был неоднократным призером чемпионатов Украины по бодибилдингу и фитнесу. На соревнованиях Дмитрий представлял город Харьков.

Национальная Федерация бодибилдинга Украины выразила искренние соболезнования семье погибшего спортсмена.

"В мирной жизни мы все знали Дмитрия Пидoпригору как положительного, жизнерадостного человека, хорошего семьянина, успешного спортсмена и тренера.

Семья ФББУ выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Пидопригоры. Дмитрий навсегда останется в наших сердцах как Герой – защитник нашей Украины.

Вечная память и Слава Герою!", – говорится в сообщении пресс-службы Федерации.

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