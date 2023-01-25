Владимир Полистрант погиб 17 января вблизи города Соледар во время выполнения боевого задания. Герою Украины было всего 21 год.

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Владимир жил в Миргороде Полтавской области. В родном городе занимался греко-римской борьбой. Являлся призером юниорского чемпионата Украины.

Владимир Полистрант / instagram.com/kharkiv_wrestling

С началом военной агрессии России Владимир стал на защиту Родины. Российские захватчики забрали жизнь украинского борца во время боевых действий в Донецкой области.

Ранее мы сообщали, что под Соледаром погибли вице-президент Федерации альпинизма и скалолазания Украины Александр Заколодный и его собрат Григорий Григорьев. Обоим воинам было всего по 35 лет.