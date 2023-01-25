Володимир Полістрант загинув 17 січня поблизу міста Соледар під час виконання бойового завдання. Герою України було лише 21 рік.

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Володимир проживав у Миргороді Полтавської області. У рідному місті займався греко-римською боротьбою. Був призером юніорського чемпіонату України.

Володимир Полістрант / instagram.com/kharkiv_wrestling

Із початком військової агресії Росії Володимир став на захист Батьківщини. Російські загарбники забрали життя українського борця під час бойових дій на Донеччині.

Раніше ми повідомляли, що під Соледаром загинули віцепрезидент Федерації альпінізму та скелелазіння України Олександр Заколодний і його побратим Григорій Григор'єв. Обом воїнам було лише по 35 років.