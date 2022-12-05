На фронте погиб воспитанник футбольного клуба Верес Владимир Киричук

Война продолжает уносить жизни мужественных украинцев, которые ушли на фронт, чтобы отвоевать нашу свободу и независимость у оккупанта.

Ужасное известие поступило из расположения футбольного клуба ровенского Вереса. В боях на фронте погиб питомец клуба Владимир Киричук.

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Враг унес жизни украинского воина

Герою Украины было всего 23 года. Прощание с бывшим футболистом прошло 4 декабря в Ровно.

Первый тренер футболиста Николай Волков тепло отзывается о своем питомце, который был влюблен в мяч и футбольное поле, и впоследствии поиграл за оржевский ОДЕК.

Володя был прекрасным парнем. Очень искренним человеком. Добродушным, позитивным, трудолюбивым – никогда не пропускал тренировок, потому что очень любил футбол,

– сказал наставник.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье погибшего. Никогда не простим смерть Героя Украины. Враг будет наказан за каждое совершенное преступление.

Напомним, что после 24 февраля был создан специальный "Ангелы спорта", где собрана краткая информация о погибших спортсменах во время полномасштабного вторжения России в Украину.