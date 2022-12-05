Миллионы фанатов приехали в гости в Катар ради того, чтобы поддержать любимую сборную на чемпионате мира-2022 по футболу. Среди них болельщики даже из тех стран, которые не попали на Мундиаль.

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Бело-синие цвета в Катаре

Один из таких был фан из Индии, который собственными глазами приехал, чтобы увидеть матч Франция – Польша за выход в четвертьфинал ЧМ. Если некоторые из фанатов разрисовывают свое лицо в цвета национального флага своей страны, то индиец решил обойти этот план и поступить иначе.

Муж пришел на поединок ЧМ-2022 с символикой киевского Динамо. Так фанат украинского гранда побывал на футбольном празднике в Катаре.

Понятно, почему атрибутика киевлян была на шее болельщика, ведь у мужчины есть семья в Украине.



Индийский фанат с символикой Динамо Киев на ЧМ-2022 / Фото с твиттера BuckarooBanzai

Интересно, за кого фанат болел на матче Франция – Польша. Украинцы же 100% отдали свои сердца за поляков, которые являются хорошими союзниками Украины в войне против России.

К сожалению Франция не оставила шансов Польше. Гол Оливье Жиру и дубль Килиана Мбаппе вывели французов в 1/4 финала ЧМ-2022 – 3:1. Единственный мяч престижа за поляков забил с пенальти Роберт Левандовский.