Жахлива звістка надійшла із розташування футбольного клубу рівненського Вереса. У боях на фронті загинув вихованець клубу Володимир Киричук.

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Ворог забрав життя українського воїна

Герою України було лише 23 роки. Прощання з колишнім футболістом відбулось 4 грудня у Рівному.

Перший тренер футболіста Микола Волков тепло відгукується про свого вихованця, який був закоханий у м'яч та футбольне поле, та згодом пограв за оржівський ОДЕК.

Володя був прекрасним хлопцем. Дуже щирою людиною. Добродушним, позитивним, працьовитим – ніколи не пропускав тренувань, бо дуже любив футбол,

– сказав наставник.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині загиблого. Ніколи не пробачимо жодної смерті Героя України. Ворог буде покараний за кожен вчинений злочин.

Нагадаємо, що після 24 лютого був створений спеціальний "Янголи спорту", де зібрана коротка інформація про загиблих спортсменів під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.