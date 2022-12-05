Жахлива звістка надійшла із розташування футбольного клубу рівненського Вереса. У боях на фронті загинув вихованець клубу Володимир Киричук.
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Ворог забрав життя українського воїна
Герою України було лише 23 роки. Прощання з колишнім футболістом відбулось 4 грудня у Рівному.
Перший тренер футболіста Микола Волков тепло відгукується про свого вихованця, який був закоханий у м'яч та футбольне поле, та згодом пограв за оржівський ОДЕК.
Володя був прекрасним хлопцем. Дуже щирою людиною. Добродушним, позитивним, працьовитим – ніколи не пропускав тренувань, бо дуже любив футбол,
– сказав наставник.
Нагадаємо, що після 24 лютого був створений спеціальний "Янголи спорту", де зібрана коротка інформація про загиблих спортсменів під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.