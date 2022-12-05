Ужасное известие поступило из расположения футбольного клуба ровенского Вереса. В боях на фронте погиб питомец клуба Владимир Киричук.
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Враг унес жизни украинского воина
Герою Украины было всего 23 года. Прощание с бывшим футболистом прошло 4 декабря в Ровно.
Первый тренер футболиста Николай Волков тепло отзывается о своем питомце, который был влюблен в мяч и футбольное поле, и впоследствии поиграл за оржевский ОДЕК.
Володя был прекрасным парнем. Очень искренним человеком. Добродушным, позитивным, трудолюбивым – никогда не пропускал тренировок, потому что очень любил футбол,
– сказал наставник.
Напомним, что после 24 февраля был создан специальный "Ангелы спорта", где собрана краткая информация о погибших спортсменах во время полномасштабного вторжения России в Украину.