На фронте погиб украинский легкоатлет Владимир Андрощук
Источник:инстаграмм Russian Athletics
Война унесла жизни еще одного украинского спортсмена. 25 января погиб легкоатлет Владимир Андрощук.
Спортсмен, сменивший легкоатлетический манеж на фронт, служил под Бахмутом. Владимир Андрощук защищал страну от врага в самой горячей передовой точке.
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Украинская спортивная семья потеряла еще одного Героя
Еще буквально совсем недавно мы видели Владимира в легкоатлетических секторах. Искренние соболезнования семье, друзьям и близким. Слава всем спортсменам, павшим за свободу Украины! Слава всем украинским героям!
– говорится в старости.
Погиб легкоатлет Владимир Андрощук / Скриншот из инстаграмма Ukrainian Athletics
Напомним, что после 24 февраля в Украине создали специальный портал "Ангелы спорта". На сайте содержится краткая информация о погибших спортсменах во время полномасштабного вторжения России. Некоторые из них полегли на фронте, а кто-то даже в собственном доме.