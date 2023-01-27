На фронте погиб украинский легкоатлет Владимир Андрощук

27 января 2023, 12:24
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Источник:

инстаграмм Russian Athletics

Война унесла жизни еще одного украинского спортсмена. 25 января погиб легкоатлет Владимир Андрощук.

Спортсмен, сменивший легкоатлетический манеж на фронт, служил под Бахмутом. Владимир Андрощук защищал страну от врага в самой горячей передовой точке.

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Украинская спортивная семья потеряла еще одного Героя

Еще буквально совсем недавно мы видели Владимира в легкоатлетических секторах. Искренние соболезнования семье, друзьям и близким. Слава всем спортсменам, павшим за свободу Украины! Слава всем украинским героям!
– говорится в старости.

Обратите внимание! Паблик изложил реквизиты карты семьи погибшего легкоатлета: 5168745109120946 Андрощук Людмила (сестра Владимира).


Погиб легкоатлет Владимир Андрощук / Скриншот из инстаграмма Ukrainian Athletics

Редакция 24 канала выражает соболезнования семье и близким погибшего Героя Украины Владимира Андрощука. Враг поплатится за все оборванные жизни украинцев!

Напомним, что после 24 февраля в Украине создали специальный портал "Ангелы спорта". На сайте содержится краткая информация о погибших спортсменах во время полномасштабного вторжения России. Некоторые из них полегли на фронте, а кто-то даже в собственном доме.

Автор: Софія Кулай