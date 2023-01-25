Герою Украины, который после окончания карьеры был артистом циркового шоу на льду "Гранд", было всего 25 лет. Мир фигурного катания уже отреагировал на гибель Дмитрия Шарпара.
К теме Титулованный украинский фигурист и участник юношеской Олимпиады Дмитрий Шарпар погиб под Бахмутом
Реакция олимпийского призера
Одной из первых сумм вместе с украинцами разделил бронзовый призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Тимо Колето. Выступающий за Японию спортсмен американского происхождения кратко прокомментировал смерть Шарпара на своей странице в твиттере.
Разрывает душу,
– написал Колето.
Напомним, что погибший Герой Украины был призером Всеукраинских соревнований по фигурному катанию. Шарпар выступал в паре с Анастасией Побеженко. Также украинский дуэт входил в топ-10 по результатам юношеских Олимпийских игр.
Что известно о Тиме Колето
- 31-летний фигурист американского происхождения, выступающий под флагом Японии. Тимо имеет четыре гражданства – США, Норвегии, Южной Кореи и Японии.
- Ранее выступал в паре с норвежкой Теа Рабе и кореянкой Мин Ю Ра.
- Его нынешней партнершей на льду является японка Мисато Комацубара.
- В период с 2019 по 2021 год получил две награды командного чемпионата мира – в Фукуосе завоевал "серебро", а уже через два года стал третьим в Осаке.
- На Олимпийских играх-2022 в Пекине стал бронзовым призером в командном турнире.