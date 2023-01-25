Герою Украины, который после окончания карьеры был артистом циркового шоу на льду "Гранд", было всего 25 лет. Мир фигурного катания уже отреагировал на гибель Дмитрия Шарпара.

К теме Титулованный украинский фигурист и участник юношеской Олимпиады Дмитрий Шарпар погиб под Бахмутом

Реакция олимпийского призера

Одной из первых сумм вместе с украинцами разделил бронзовый призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Тимо Колето. Выступающий за Японию спортсмен американского происхождения кратко прокомментировал смерть Шарпара на своей странице в твиттере.

Разрывает душу,

– написал Колето.

Напомним, что погибший Герой Украины был призером Всеукраинских соревнований по фигурному катанию. Шарпар выступал в паре с Анастасией Побеженко. Также украинский дуэт входил в топ-10 по результатам юношеских Олимпийских игр.

Важно! В Украине после 24 февраля был создан специальный портал под названием "Ангелы спорта", где содержится краткая информация о погибших украинских спортсменах. Некоторые из них погибли от вражеских снарядов или шаров на фронте, а кто в собственной квартире.

Что известно о Тиме Колето