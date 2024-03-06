Печальную весть сообщило фанатское движение симферопольской Таврии, к которому принадлежал Виталий Нежинский. Преданному болельщику и защитнику Украины было всего 27 лет.

Читайте также Потеря в динамовской семье: на фронте погиб фанат "бело-синих" Владимир "Найт" Основенко

Защищал Киев и освобождал Херсонскую область

Виталий Нежинский с позывным "Док" получил среднее специальное образование в Бориславском профессиональном медицинском колледже. В мирное время имел профессию фельдшера скорой помощи.

Перед войной жил и работал в Польше. В начале полномасштабного вторжения вернулся в Украину и стал на защиту Родины. Служил в должности младшего сержанта 1-й роты, взвода огневой поддержки, 1-го штурмового батальона 3ОШБр.

Участвовал в обороне Киева, освобождал от российских оккупантов Херсонщину, воевал на Запорожском направлении. В Донецкой области Виталий принял свой последний бой. Вблизи села Богдановка получил тяжелое ранение. Воин перенес несколько операций, но спасти жизнь герою не удалось. Виталий умер 3 марта 2024 года.

Коллектив Ультрас Таврии, Ассоциации Футбола АР Крым и г. Севастополя, СК Таврия (Симферополь) выражают глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Виталия. Вечная слава Герою!,

– говорится в сообщении сообщества "Ультрас Таврии".

Ранее мы сообщали о тяжелых потерях в динамовской семье. Отдали свои жизни за независимость Украины фанаты "бело-синих" Егор Волошин, Сергей Осадчук и Владимир Основенко.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, друзьям и близким защитника Украины. Вечная память...