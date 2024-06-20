На фронте погиб экс-борец по греко-римской борьбе с Тернопольщины Виталий Болюх
20 июня 2024, 16:44Читати новину українською
Печальная весть поступила с фронта. Защищая Украину в бою погиб экс-борец по греко-римской борьбе Виталий Болюх.
Представители украинского спорта среди первых стали на защиту Родины от российского нашествия. Среди них был и украинский борец Виталий Болюх.
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Украинский спортсмен погиб защищая Украину
Федерация греко-римской борьбы Тернополя сообщила печальную весть для спортивного сообщества.
Печальная весть для борцовской семьи Тернополя. 12 июня во время выполнения боевого задания в Харьковской области в боях героически погиб воспитанник "КДЮСШ по греко-римской борьбе" ТМР - Болюх (Савич) Виталий Андреевич. Выражаем искренние соболезнования родителям, родным, друзьям,
– говорится в сообщении.