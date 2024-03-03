Позывной "Динамо": на фронте погиб фанат "бело-синих" Сергей Осадчук

Фанатское движение Украины понесло тяжелую потерю. На войне с российским врагом погиб болельщик столичного Динамо Сергей Осадчук.

Очередную печальную весть сообщила пресс-служба киевского Динамо. 19 февраля 2024 года свой последний бой принял защитник Украины Сергей Осадчук.

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Еще одна потеря в фанатском сообществе

Воин с позывным "Динамо" служил водителем пулеметного отделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвйс". Сергей Осадчук в составе своего подразделения участвовал в тяжелых боях в Донецкой области.

Трагедия произошла 19 февраля вблизи населенного пункта Николаевка Бахмутского района Донецкой области. Мужественный воин отдал самое ценное за независимость Украины.

Его мужество и самоотверженность в борьбе за мир и независимость нашей страны будут помниться вечно,

– говорится в сообщении пресс-службы Динамо.

Сергей Осадчук был из города Нетешин, что в Хмельницкой области. Всю свою жизнь Сергей преданно болел за любимое киевское Динамо. У Героя Украины осталась мама.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, друзьям и близким защитника Украины. Вечная память...