На фронте погиб украинский фехтовальщик из Львова Ростислав Ливач

Печальная весть поступила с фронта. Защищая независимость Украины погиб кандидат в мастера спорта по фехтованию на саблях Ростислав Ливач.

Представители украинского спорта среди первых стали на защиту Родины от российского нашествия. Среди них был многократный призер чемпионатов Львовской области по фехтованию Ростислав Ливач.

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Воин-спортсмен, который имел награду Министерства обороны Украины

К сожалению, жизнь защитника Украины оборвалась в 37 лет. Об этом сообщил НОК Украины.

Ростислав Ливач родился 25 января 1987 года во Львове. Во время учебы в школе начал заниматься фехтованием.

Талантливый спортсмен был победителем и многократным призером чемпионатов Львовской области. В составе сборной Львовщины принимал участие во Всеукраинских соревнованиях.

Ростислав выполнил норматив кандидата в мастера спорта по фехтованию на саблях.

В 2003 – 2008 годах учился во Львовском государственном университете физической культуры имени Ивана Боберского. С детства увлекался компьютерной техникой. После завершения обучения стал успешным предпринимателем в сфере технического обслуживания электронно-вычислительной техники.

Ростислав Ливач / фото Федерация фехтования Львовской области

С началом полномасштабного вторжения России стал на защиту Украины. Сначала Ростислав воевал в рядах 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", а затем в составе 78-го отдельного десантно-штурмового полка "Герц" Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Воин-спортсмен был награжден знаком отличия Министерства обороны Украины – медалью "Крест Десантно-штурмовых войск". К сожалению, 6 июня 2024 года Ростислав принял свой последний бой.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким Ростислава Ливача. Светлая память Защитнику Украины!