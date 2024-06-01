Каждый день кровопролитной войны, которую начала Россия, уносит жизни украинцев. В Украине практически нет ни одного человека, который бы не потерял кого-то из родных, близких или знакомых.

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Тяжелая потеря в семье Кравацкой

Серебряный призер Олимпийских игр Елена Кравацкая сообщила о гибели родного дяди. Она написала эмоциональный пост в сториз своего инстаграма.

"Сегодня (31 мая – 24 Канал) мы узнали, что погиб мой родной дядя на войне. Это произошло 27 мая, но его тело разорвало, поэтому нужен был результат ДНК.

Й****а русня, я так хочу, чтобы ты сдохла", – написала Кравацкая.

Эмоциональный пост Елены Кравацкой / фото из инстаграма спортсменки

Что известно о Елене Кравацкой