Каждый день кровопролитной войны, которую начала Россия, уносит жизни украинцев. В Украине практически нет ни одного человека, который бы не потерял кого-то из родных, близких или знакомых.
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Тяжелая потеря в семье Кравацкой
Серебряный призер Олимпийских игр Елена Кравацкая сообщила о гибели родного дяди. Она написала эмоциональный пост в сториз своего инстаграма.
"Сегодня (31 мая – 24 Канал) мы узнали, что погиб мой родной дядя на войне. Это произошло 27 мая, но его тело разорвало, поэтому нужен был результат ДНК.
Й****а русня, я так хочу, чтобы ты сдохла", – написала Кравацкая.
Эмоциональный пост Елены Кравацкой / фото из инстаграма спортсменки
Что известно о Елене Кравацкой
- Елена Кравацкая – серебряный призер Олимпийских игр-2016 в командной сабле.
- На счету фехтовальщицы две "бронзы" на чемпионатах Европы, бронзовая и серебряная медали на чемпионатах мира.
- В 2015 году на первых Европейских играх в Баку Кравацкая завоевала золотую награду в составе команды саблисток.