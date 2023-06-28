Несчастный случай произошел 27 июня в середине дня. В полицию поступило сообщение, что во время плавания группы людей в Мексиканском заливе на пляже в Дестине один из мужчин утонул.

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Прибывшие на место вызова спасатели вытащили тело мужчины из воды. Но он уже не дышал. Его сразу доставили в больницу, однако там только констатировали его смерть.

Погибшим оказался 35-летний Райан Маллетт, бывший игрок в американский футбол. Он провел семь сезонов в НФЛ. Его выбрали на драфте в 2011 году. Он выступал за команды New England Patriots, Houston Texans и Baltimore Ravens на позиции квотербека.

С 2020 года он начал работать помощником тренера по американскому футболу в школе. А в 2022 году начал самостоятельную карьеру школьного тренера.