Нещасний випадок стався 27 червня посеред дня. До поліції надійшло повідомлення, що під час плавання групи людей в Мексиканській затоці на пляжі в Дестіні, один з чоловіків потонув.

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Рятувальники, які прибули на місце виклику, витягли тіло чоловіка з води. Але він вже не дихав. Його одразу доставили до лікарні, однак там лише констатували його смерть.

Загиблим виявився 35-річний Раян Маллетт, колишній гравець в американський футбол. Він сім сезонів провів у НФЛ. Його обрали на драфті у 2011 році. Він виступав за команди New England Patriots, Houston Texans та Baltimore Ravens на позиції квотербека.

З 2020 року він почав працювати помічником тренера з американського футболу в школі. А у 2022 році розпочав самостійну кар'єру шкільного тренера.