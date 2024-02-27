Лише у січні Павло Комишанченко відсвяткував свій 50-річний ювілей. А вже за місяць колишній чемпіон України з велоспорту віддав своє життя за незалежність України.

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Загинув, стікаючи кров'ю

Павло Комишанченко з дитинства захоплювався велоспортом. Перспективний спортсмен ставав переможцем та призером чемпіонатів України з велоспорту на шосе серед юнаків та юніорів.

Був членом юніорської збірної України. На його рахунку перемога в юнацькій Спартакіаді України, за що отримав звання кандидата у майстри спорту.

Після завершення спортивної кар'єри працював тренером з велоспорту. Зокрема в харківській ДЮСШ "Олімпія" та клубі "Перемога".

З перших днів повномасштабного вторгнення пішов до військкомату. Проте через переламаний хребет його не брали до армії. Лише через рік Павло потрапив до лав ЗСУ. Служив старшим стрільцем-оператором на Донеччині. Останнім часом був на найважчій ділянці фронту – в Авдіївці.

10 лютого під час виконання військового завдання загинув після зіткнення з ворожою ДРГ.

"Три місяці він був у Авдіївці. У той день зловив орка. І коли вже повертався назад, то натрапив на ДРГ. Поранення було в ногу, і він просто стік кров'ю", – розповіла його дружина Юлія Комишанченко.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким Павла Комишанченка. Світла пам'ять Захиснику України.