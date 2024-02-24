Печальную весть сообщил олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк. Он лично знал погибшего героя.

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Большая потеря спортивного сообщества

Руслан Данко в мирное время занимался греко-римской борьбой и был кандидатом в мастера спорта. Также работал детским тренером, воспитывая будущих чемпионов.

Свой последний бой старший лейтенант 102 бригады Сил ТрО ВСУ принял 23 февраля.

"Очередная тяжелая потеря для всей борцовской семьи. Вчера, на войне с врагом, погиб наш друг и коллега, борец греко-римского стиля Руслан Данко, позывной "Тренер". Знаю лично Руслана очень давно, он из небольшого городка Косов, что на Ивано-Франковщине.

Сильный борец, который до полномасштабного вторжения решил для себя стать тренером и воспитывать будущее борьбы Франковщины.

На второй день после полномасштабного вторжения вошел в ряды ВСУ. Настоящий Герой. Был командиром разведывательного взвода", – написал Беленюк.

Жан Беленюк также оставил номер карты жены погибшего – 4149609018293631.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким Руслана Данко. Светлая память Герою Украины.