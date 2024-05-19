18 мая стало известно о гибели на войне чемпиона Украины по бегу и тренера Романа Гаврилюка. Об этом сообщила Федерация легкой атлетики Украины.

Читайте также На фронте погиб 2-кратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пелешенко

Россияне убили известного спортсмена и тренера с Волыни

В мирное время Роман Гаврилюк становился чемпионом Украины по бегу на дистанции 100 метров. Был победителем и призером любительских забегов.

Работал тренером в Федерации триатлона Волыни. Он был настоящим патриотом страны, любящим отцом и отважным защитником.

"На фронте погиб профессиональный спортсмен, тренер и очень хороший человек Роман Гаврилюк. Российские уроды убили неоднократного победителя и призера забегов от Rivne Running Club, чемпиона Украины на 100 км, талантливого тренера и спортсмена, отца и просто искреннего украинца. Покойся с миром, Роман-друг! Вечная память Герою! Искренние соболезнования семье", – говорится в сообщении Федерации легкой атлетики Волыни.

Роман Гаврилюк / фото из фейсбука Федерации легкой атлетики Волыни

У Романа остались жена и две дочери. Поддержать родных защитника Украины можно по реквизитам: 4731 2196 4909 7635 – Татьяна Гаврилюк.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким Романа Гаврилюка. Светлая память Защитнику Украины.